Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

SEK stürmt Wohnung in Schöneberg und nimmt Mann fest: Einsatzkräfte des Berliner SEK haben in der Nacht zu Donnerstag eine Wohnung in Schöneberg gestürmt und einen Mann festgenommen. Der Zugriff ereignete sich an der Eisenacher Straße, auch Rettungskräfte und Sanitäter der Feuerwehr waren dabei.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei kündigte an, im Laufe des Tages weitere Informationen zu veröffentlichen.

Einbrecher lösen großen Polizeieinsatz aus - Festnahme: Im Hornower Ring in Marzahn kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem großen Polizeieinsatz. Offenbar waren Einbrecher auf einem Industriegelände unterwegs und hatten dabei eine Alarmanlage ausgelöst. Als die Polizei eintraf, versuchten die Täter zu flüchten. Das Gelände wurde umstellt. Auch mehrere Polizeihunde kamen zum Einsatz. Einer dieser Spürhunde, ein siebenjähriger Rottweiler, spürte einen der mutmaßlichen Täter unter einem Stapel auf dem Gelände lagernder Masten auf. Polizisten nahmen den Mann fest.

Skoda rast mit knapp Tempo 100 gegen Laternenmast: Auf der Märkischen Allee in Marzahn hat sich in der Nacht zu Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Skoda kam mit knapp Tempo 100 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Der Aufprall war so stark, dass der Motor aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Laterne kippte nach dem Aufprall um.

S1: Von ca. 22 Uhr besteht bis Betriebsschluss kein S-Bahnverkehr zwischen Schlachtensee und Wannsee. Als Ersatz fahren Busse.

Bus 112: Die Linie wird über Waldsassener Str., Lichterfelder Ring und Osdorfer Straße umgeleitet. Ersatzhaltestellen sind an folgenden Orten eingerichtet: Im Lichterfelder Ring an den Kreuzungsbereichen zur Waldsassener Straße, zum Lechtaler Weg, zum Sarntaler Weg, zur Schütte-Lanz-Straße und zum Osdorfer Weg. In der Osdorfer Straße werden die Haltestellen der Linien 186 bzw. 284 genutzt. In Richtung S Nikolassee wird die Haltestelle "Weskamstraße" der Linie M82 in der Waldsassener Straße bedient.

Prenzlauer Berg: Aufgrund eines Konzerts im Velodrom (Beginn 20 Uhr) kann es im Bereich Landsberger Allee, Storkower Straße und Conrad-Blenkle-Straße ab ca. 18.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen die öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Neukölln: Die Grenzallee bleibt zwischen der A 100 und Neuköllnische Allee in beide Richtungen gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet.

Charlottenburg: Auf dem Luisenplatz ist in Höhe Otto-Suhr-Allee in Richtung Schloßbrücke eine Spur gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist eine Linksabbiegespur am Luisenplatz in Richtung Otto-Suhr-Allee sowie eine Linksabbiegespur auf dem Spandauer Damm in Richtung Luisenplatz.

Zunächst scheint noch ab und zu die Sonne, und es ist weitgehend trocken. Im Tagesverlauf werden die Wolken immer dichter, aber erst am Abend und in der Nacht fällt gebietsweise Schnee oder Regen. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Südost bis Süd. Am Freitag wechselt sich die Sonne mit zum Teil dichten Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken.

