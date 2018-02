Der Unfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr an der Haltestelle an am Rosa-Luxemburg-Platz.

Berlin. Auf der Torstraße in Mitte ist am Mittwochabend ein Mann von einer Tram der Linie M8 erfasst worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Rosa-Luxemburg-Platz.

Laut Polizei wurde der Mann am Kopf verletzt. Er kam mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus.

