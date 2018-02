Polizei sucht vermissten Mann mit Fotos

Berlin. Seit Dienstag wird der 56-jährige Mario S. aus Teltow vermisst. Die Polizei Potsdam sucht ihn und bittet in einem Aufruf die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

S. verließ am Dienstag gegen 11:00 Uhr selbstständig seine Wohnung in der Potsdamer Straße, sagte die Polizei. Er sei wahrscheinlich zu Fuß unterwegs und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei beschreibt Mario S. wie folgt: