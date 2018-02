Fahrradfahrerin beim Abbiegen von Auto erfasst

Berlin. Eine Radfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Wilmersdorf schwere Verletzungen erlitten. Die 54-Jährige fuhr auf der Wexstraße in Richtung Bundesplatz. Kurz nach 16 Uhr wollte sie nach links in die Prinzregentenstraße abbiegen und wurde von einem 33 Jahre alten VW-Fahrer erfasst, der auf der Wexstraße in gleicher Richtung fuhr.

Die Frau stürzte auf die Motorhaube und die Frontscheibe des Autos und blieb auf der Fahrbahn liegen. Sie kam mit Verletzungen an Kopf, Rumpf und Beinen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

