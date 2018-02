Aufarbeitung: Wieso entkam Hamed Mouki aus der JVA Tegel?

Berliner Justizsenator will Sicherheit im geschlossenen Vollzug erhöhen In den letzten Tagen waren neun Gefangene aus der JVA Berlin-Plötzensee verschwunden. Nun sollen die Sicherheitsvorkehrungen in der JVA verstärkt werden, sagte Justizsenator Dirk Behrendt am Mittwoch.