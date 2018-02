Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Ein Toter und sechs Schwerverletzte: Bus überschlägt sich: Ein Überholmanöver eines voll besetzten Kleinbusses hat auf der schneeglatten Autobahn 24 zu einem schweren Unfall geführt. In Höhe Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) versuchte ein 45 Jahre alter Mann aus Berlin am Sonntag mit seinem Kleinbus ein Auto zu überholen, wie die Polizei mitteilte. Auf der schneeglatten Fahrbahn geriet der Bus ins Schleudern, schlitterte auf einen angrenzenden Acker und überschlug sich mehrmals. Neben dem Fahrer befanden sich sechs weitere Personen im Bus. Ein 49 Jahre alter Mann starb noch am Unfallort. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Ihr Zustand sei kritisch, teilte die Polizei am Montag mit. Auch die vier anderen Insassen seien zum Teil schwer verletzt worden. Die Berliner, im Alter zwischen 21 und 49 Jahren, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Sachverständiger untersuchte die Unfallstelle. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer des Busses seine Geschwindigkeit nicht der Schneeglätte angepasst hatte. Der Sachschaden wird derzeit auf über 20 000 Euro geschätzt.

Unbekannte setzen Friseursalon in Brand: Nach einem Brand in einem Friseurladen am Mariendorfer Damm in Mariendorf gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Eine Anwohnerin hatte das Feuer gegen 1.40 Uhr in der Nacht zu Montag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Rettungskräfte löschten das Feuer, verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatten Unbekannte vermutlich eine Scheibe des Geschäfts zerstört und auf bislang unbekannte Weise das Feuer verursacht.

Betrunkener verursacht Unfälle und flüchtet: Ein 40 Jahre alter Opel-Fahrer ist am Sonntagabend mit seinem Auto in Hermsdorf gegen mehrere geparkte Autos gefahren und anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Zeuge das Nummernschild des Autos notieren, als es auf seiner Crash-Fahrt gegen 19 Uhr an der Berliner Straße unterwegs war. Wenig später konnten Beamten den 40-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Neben sichtbaren Kopf- und Handverletzungen nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher wahr. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Opel, der vor der Wohnung stand, wies Unfallspuren auf. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten unter erheblichem Widerstand in eine Klinik.

Mit 150 km/h auf der Stadtautobahn unterwegs: Polizisten haben in der Nacht zu Montag einen Mercedes-Fahrer in Wilmersdorf aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.20 Uhr sei den Beamten der Mercedes aufgefallen, der offensichtlich viel zu schnell auf der Stadtautobahn A100 unterwegs war. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab einen Wert von 150 km/h bei erlaubten 80 km/h. In Höhe der Detmolder Straße stoppten die Polizisten den 25-Jährigen. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot zu.

Autoknacker auf frischer Tat ertappt: Ein 34-jähriger Mann ist bei einem Autoeinbruch auf frischer Tat ertappt worden. Ein Passant habe ihn am Sonntag in der Neuen Bahnhofstraße in Friedrichshain beobachtet und die Polizei alarmiert, teilte diese am Montag mit. Polizisten konnten den 34-Jährigen noch am Tatort festnehmen. In seinem Rucksack wurde einbruchsfähiges Werkzeug gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittlungen laufen.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S1: In den Nächten Montag/Dienstag bis Mittwoch/Donnerstag von ca. 22 Uhr bis Betriebsschluss keine Züge zwischen Schlachtensee und Zehlendorf. Als Ersatz fahren Busse.

U7: Von Sonntag/Montag bis Donnerstag/Freitag von ca. 22 Uhr bis Betriebsschluss zw. Britz-Süd und Rudow SEV. Die Bahnhöfe Johannisthaler Chaussee, Lipschitzallee, Wutzkyallee, Zwickauer Damm werden nicht direkt angefahren.

Staustellen

Reinickendorf: Ab 8 Uhr wird der Eichborndamm Richtung Wittenau zwischen Auguste-Viktoria-Allee und Kienhorststraße bis Mitte Mai gesperrt.

Charlottenburg: Ab 9 Uhr Arbeiten auf der Hardenbergstraße. Richtung Budapester Straße, Sperrung des rechten Fahrstreifens vor der Joachims­thaler Straße bis Anfang März.

Schöneberg: Die Fahrbahn der Hauptstraße ist weiterhin in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt. Bis Mitte April zusätzlich Sperrung der Vorbergstraße und Helmstraße.

Karow: Wegen Leitungsarbeiten auf der Blankenburger Chaussee regelt in beiden Richtungen eine Baustellenampel zwischen Straße 43 und Straße 44 bis Mitte März den Verkehr.

Friedrichshain: Für Arbeiten am Kanalnetz wird auf der Straße der Pariser Kommune in Richtung Mühlenstraße in Höhe Lange Straße ein Fahrstreifen bis Mitte März gesperrt.

Wetter

Die neue Woche startet mit wechselnder Bewölkung, aus der es örtlich regnen oder graupeln kann. Die Tageshöchsttemperatur wird bei vier Grad erreicht. Am Dienstag könnte sich die Sonne häufiger zeigen.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( cla )