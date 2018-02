Unfall bei Verfolgungsjagd - Zwei Polizisten verletzt

Berlin. Eine Polizistin und ein Polizist, die ein Auto kontrollieren wollten, wurden in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall in Neukölln verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen 3:15 Uhr fiel der Zivilstreife ein Mercedes-Fahrer im Bereich der Sonnenallee auf, an dessen Wagen sich andere als die amtlich zugelassenen Kennzeichen befanden.

Als sie den Wagen kontrollieren wollten, brauste dieser laut Polizei davon und beschädigte bei seiner Flucht drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Bei der Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn fuhr der Einsatzwagen an der Kreuzung Sonnenallee Ecke Innstraße auf einen Mini auf und stoppte auf dem Grünstreifen vor einem Baum.

Die Polizistin erlitt bei dem Unfall Verletzungen an einem Bein, ihr Kollege leichte Verletzungen am Kopf, die jeweils ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Sie mussten ihren Dienst beenden. Das Polizeifahrzeug war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Der 26-jährige unverletzt gebliebene Fahrer des Mini konnte seinen Weg mit dem Wagen nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Der Mercedes-Fahrer konnte entkommen.

