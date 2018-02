Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

In Mahlsdorf prallte ein BMW am Sonnabendabend gegen einen Baum

Berlin. Massenschlägerei am Zoo: Die Polizei musste gegen 2:30 Uhr in der Nacht zum Sonntag eine Schlägerei am Bahnhof Zoo in Charlottenburg auflösen. Es seien mindestens zehn Personen an der Auseinandersetzung am Hardenbergplatz beteiligt gewesen, wahrscheinlich eher mehr, sagte ein Sprecher der Polizei. Vier Personen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilte er mit. Genaue Angaben zur Zahl der Verletzten konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen. Laut ersten Informationen von vor Ort sollen sieben Personen zum Teil schwer verletzt worden sein. Zwei Beteiligte hat die Polizei vorläufig festgenommen.

Fußgänger stirbt nach Unfall: Ein 55 Jahre alter Fußgänger ist auf der Hermannstraße in Britz angefahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr an der Autobahnauffahrt Britzer Damm auf die A 100, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach überquerte der Mann bei Rot die Fahrbahn. Eine 38-jährige Fahrerin eines Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 55-Jährigen. Das Opfer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und starb dort später. Die Hermannstraße wurde den Angaben zufolge vorübergehend gesperrt.

Überfall mit Beil auf Tankstelle: Drei Unbekannte überfielen am Sonnabendabend eine Tankstelle in Neukölln, teilte die Polizei mit. Demnach betrat das maskierte Trio gegen 21 Uhr den Verkaufsraum in der Buschkrugallee und ging auf den Angestellten zu. Einer der Täter bedrohte ihn mit einem Beil, woraufhin er die Kasse öffnete. Die Räuber nahmen sich Geld sowie Zigaretten und flüchteten damit in Richtung Hermannstraße. Der 22-Jährige Mitarbeiter blieb unverletzt.

BMW kracht gegen Baum: Bei einem Unfall auf der Hölzer Straße in Mahlsdorf sind am Sonnabendabend zwei Personen schwer verletzt worden. Ein BMW war nach einem Kreisverkehr ins schleudern geraten und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum, sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden Insassen wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

U7: Jeweils in den Nächten von Sonntag/Montag bis Donnerstag/Freitag von ca. 22:00 bis Betriebsschluss besteht bis 15.03.2018 zwischen Britz-Süd und Rudow Ersatzverkehr mit Bussen. Während der nächtlichen Sperrungen fahren zwischen Britz-Süd und Rudow barrierefreie Busse statt der U-Bahnen. Aufgrund der Straßenführung können die U-Bahnhöfe Johannisthaler Chaussee, Lipschitzallee, Wutzkyallee und Zwickauer Damm nicht direkt angefahren werden.

Plänterwald: Aufgrund des 83. Plänterwaldlaufs kann es ab ca. 08:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in Bereich Baumschulenstraße und Neue Krugallee aufgrund von Parksuchverkehr kommen.

Prenzlauer Berg: Aufgrund der Hallenhockey-WM in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 09:30 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab ca. 08:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Wedding und Gesundbrunnen: Ein Protestmarsch zieht ab 13:00 Uhr vom Leopoldplatz via Müllerstraße, Reinickendorfer Straße, Pankstraße, Badstraße und Brunnenstraße zum S-und U-Bahnhof Gesundbrunnen. Bis zum frühen Abend muss hier mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Friedrichshain: Ab ca. 18:00 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Nach einem zum Teil noch recht freundlichen Start in den Tag ziehen rasch dichte Wolken heran. Sie bringen im Tagesverlauf gebietsweise Schnee oder Regen. Der Wind weht mäßig aus Süd. Morgen entwickeln sich bei wechselnder Bewölkung nur einzelne Schneeschauer. Am Dienstag bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken.

