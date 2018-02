Lichtenberg Mann will seinen Roller lackieren und zündet zwei Autos an

In Lichtenberg hat ein Mann am Sonnabend aus Versehen seinen eigenen Roller angezündet, als er an der Löwenberger Straße Lackierarbeiten an seinem Gefährt durchführte. Schnell stand der Roller komplett in Flammen. Das Feuer griff auf zwei parkende Autos über, die schwer beschädigt wurden.

Die Feuerwehr musste schließlich sowohl den Roller als auch die beiden Autos löschen.

( BM )