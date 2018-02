Die Polizei stellte einen Unfall am Berliner Alexanderplatz fest.

Der Mann überquerte die Alexanderstraße am Freitagmorgen, als ihn der herannahende 59-jährigen Taxifahrer offensichtlich übersah.

Unfälle Mann am Alexanderplatz von Taxi erfasst und schwer verletzt

Berlin. Ein 21-Jähriger ist nahe dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann überquerte laut Polizei die Alexanderstraße am frühen Freitagmorgen, als ihn der herannahende 59 Jahre alter Taxifahrer offensichtlich übersah. Ein zufällig sich in der Nähe aufhaltender Notarzt übernahm die Erstversorgung.

Der 21-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand war er betrunken.

( dpa )