Berlin. Die Berliner Polizei hat gestern Nachmittag in Gropiusstadt einen 41-Jährigen festgenommen. Er soll ein zwei Erotikgeschäfte und ein Lokal in Neukölln überfallen haben - jeweils bewaffnet mit einem Messer. Angeblich verlangte er die Herausgabe des Geldes und flüchtete anschließend mit der Beute.

Nach "umfangreichen Ermittlungen" habe der Tatverdächtige um 15 Uhr in seiner Wohnung verhaftet werden können, so die Polizei. Ob er für weitere Taten in Frage kommt, werde noch geprüft.