Mann schlägt mit Axt auf Ex-Frau ein und verletzt sie schwer

Mit einer Axt schlug der Täter auf die Frau ein und verletzte sie so schwer, dass sie in Lebensgefahr schwebt (Archivbild)

Berlin. Eine 44-jährige Frau wurde am Donnerstag in Neukölln von einem Mann mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte sie um kurz vor 14 Uhr gerade ein Grundstück am Battenheimer Weg verlassen, als der Mann plötzlich mit der Axt auf sie einschlug, so dass sie lebensgefährlich verletzt wurde.

Herbeigerufene Polizisten nahmen noch in der Nähe einen 46 Jahre alten tatverdächtigen Deutschen fest - den von der Frau getrennt lebenden Ehemann. Die Angegriffene kam in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert werden musste. Sie schwebt derzeit in Lebensgefahr. Die 1. Mordkommission hat den Fall übernommen. Der Festgenommene soll noch am Freitag einem Richter zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Mehr zum Thema:

Männer ziehen mit Axt durch Berlin, drohen und schlagen zu

Was tue ich, wenn ich dem Axt-Schwinger gegenüberstehe?

( BM/seg )