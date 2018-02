Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berliner Polizeigezwitscher: In der Weiberfastnacht hat die Berliner Polizei bei Twitter ihre Einsätze dokumentiert. Das Ergebnis: 329 überprüfte Fahrzeuge, 53 Atemalkoholkontrollen, 21 Drogenvortests, 43 Ordnungswidrigkeiten, 6 Strafanzeigen und 3 sichergestellte Fahrzeuge. Und ein nicht angeschnallter Hund.

Bei stolzen 33 kg Eigengewicht und einer Geschwindigkeit von 50 km/h hätte Hundedame Chica bei einer Vollbremsung keine Chance.

Auch für Fahrer oder Beifahrer wäre es in dem Fall sehr gefährlich.

Auto überschlägt sich - Mann wird leicht verletzt: Bei einem Unfall in Spandau ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Das Fahrzeug des Mannes hatte sich aus bisher ungeklärten Gründen am frühen Freitagmorgen auf dem Brunsbütteler Damm überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein. Genauere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Straße war zwischen Nauener Straße und Grünhofer Weg in beiden Richtungen für längere Zeit gesperrt.

Entflohener Häftling weiter auf der Flucht: Ein entkommener Häftling aus dem Gefängnis Tegel ist weiter auf der Flucht. Der 24-Jährige konnte bislang nicht festgenommen werden, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Der Mann hatte von sich selbst eine Attrappe aus Kleidung, Stoffresten und Toilettenpapier gebaut und sie in sein Zellenbett gelegt. Die Täuschung wurde erst Stunden später bemerkt. Wie der Straftäter nach einer Freistunde genau entkommen konnte, war vorerst unklar. Zu möglichen Hinweisen auf den Verbleib des Mannes machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Peruanerin fremdenfeindlich angegriffen: Ein Unbekannter hat eine 40-jährige Peruanerin in Wedding fremdenfeindlich beleidigt und leicht verletzt. Die Frau war zusammen mit ihrer 36-jährigen Schwester am Donnerstagabend in der Föhrer Straße unterwegs. Der Mann soll die 40-Jährige erst beschimpft und anschließend geschlagen haben, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Angreifer war zunächst flüchtig. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

46-Jähriger bei Überfall verletzt: Ein 46-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag in Reinickendorf überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann laut eigener Aussage an der Dahnstraße unterwegs, als er von hinten niedergeschlagen wurde. Als er wieder zu sich kam, fehlte ihm seine Brieftasche. Er suchte Hilfe bei dem Portier eines Hotels, der dann die Polizei alarmierte. Angaben zu dem oder den Tätern konnte der 46-Jährige nicht machen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Roller prallt auf abgestellten Anhänger - Fahrer schwer verletzt: Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Waidmannslust schwer verletzt worden. Der 55-Jährige fuhr aus bislang ungeklärten Gründen am Donnerstagabend auf dem Waidmannsluster Damm gegen einen geparkten Lastwagen-Anhänger, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dabei stürzte der Mann und wurde schwer verletzt.

Festnahmen nach Diebstahl: In Reinickendorf haben Zivilpolizisten in der Nacht zu Freitag zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen fielen ihnen die Männer gegen 1.50 Uhr in der Lindauer Allee auf, als sie an einem geparkten Transporters zu schaffen machten. Als das Duo sich mit seinen mitgeführten Fahrrädern entfernen wollte, schritten die Beamten ein und kontrollierten sie. Die 35- und 26-jährigen Männer hatten verschiedene Werkzeuge dabei, welche vermutlich aus dem Transporter stammten. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen.

Verkehrsmeldungen

Tram 12 und 27: Aufgrund von Baumschnittarbeiten fahren die Linien am Freitag und Sonnabend jeweils von 10 bis 17 Uhr nicht zwischen Pasedagplatz und Bernkasteler Straße bzw. Am Kupfergraben. Der Ersatzverkehr wird mit barrierefreien Fahrzeugen bedient und hält an den ausgewiesenen Ersatzhaltestellen. Bitte planen Sie eine längere Fahrzeit ein.

Bus 106: Wegen eines Wasserrohrbruches in der Levetzowstraße wird die Linie in Fahrtrichtung U Seestraße über Alt-Moabit, Stromstraße und Lessingstraße umgeleitet.

Staustellen

A 115 (verlängerte Avus): Aufgrund von Bauarbeiten ist die Hauptfahrbahn zwischen 21 und 5 Uhr in beiden Richtungen in Höhe Kreuz Zehlendorf gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Nebenfahrbahnen geleitet.

Weißensee: Auf der Roelckestraße ist zwischen Streustraße und Langhans-straße stadtauswärts nur eine Spur frei, das Abbiegen nach links ist nicht möglich. Auf der Langhansstaße steht deshalb zwischen Goyastraße und Roelckestraße nur eine Spur zur Verfügung.

A 10 (Westlicher Berliner Ring): In der Zeit von 8 bis 15 Uhr kommt es zu massiven Verkehrseinschränkungen Richtung AD Havelland zwischen den Anschlussstellen Leest und Potsdam-Nord. Die Geschwindigkeit wird auf 40 km/h reduziert, und es steht eine Restfahrbahnbreite von max. 3 m zur Verfügung. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr wird der Verkehr mithilfe der Polizei für ca. zweimal 15 Minuten ganz angehalten. Hintergrund ist die zwingend erforderliche Reparatur eines Schlaglochs an der bezeichneten Stelle.

Wetter

Zwischen dichten Wolken kommt bei uns zeitweise die Sonne zum Vorschein. Dabei bleibt es den ganzen Tag über weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus Südost. Es wird bis zu 3 Grad warm. Am Sonnabend ziehen viele Wolken vorüber, aber auch die Sonne scheint mal für kurze Zeit. Vereinzelt können Regen-, Schnee- oder Graupelschauer niedergehen.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( mim )