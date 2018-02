Milde Strafe nach tödlichem Unfall und Fahrerflucht

Berlin. Der Plan des 45-jährigen Tino S. ist aufgegangen. Sehr vieles spricht dafür, dass der 45-Jährige am 16. Juli 2015 genau wusste, warum er vom Unfallort floh. Das ersparte ihm eine Alkoholkontrolle - und führte zu einer Bewährungsstrafe.

An jenem Tag fuhr Tino S. mit seinem Golf gegen 1.15 Uhr auf dem Tempelhofer Damm und übersah in Höhe der Kreuzung Friedrich-Karl-Straße einen Fußgänger. Der 43-jährige Thomas K. (Name geändert) war alkoholisiert und überquerte die Straße bei "rot". Tino S. fuhr mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern, 50 waren erlaubt. Thomas K. wurde von dem Golf erfasst, durch die Luft geschleudert und erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma. Er verstarb noch am Unfallort.

Tino S. verließ sein Fahrzeug. Ein Zeuge beschrieb am Donnerstag vor einem Verkehrsschöffengericht, dass er sofort losgelaufen sei. Mehrere Passanten hätten ihn aufgefordert, am Unfallort zu bleiben. Er habe aber nur sinngemäß gesagt, dass die Polizei durch seinen Wagen sowieso erfahren würde, wer er sei. Dabei sei er weiter gelaufen, konnte dabei sogar zwei junge Männer, die ihn verfolgten, abschütteln. Erst gut einen Tag später meldete er sich bei der Polizei. Ein Nachweis über vor dem Unfall genossenen Alkohol konnte nicht mehr geführt werden. Aussagen eines Zeugen, der mit Tino S. vor dem Unfall in einem Lokal saß, fanden im Urteil keine Berücksichtigung. Er will gesehen haben, dass Tino S. vor der Fahrt zwei bis drei Kristallweizen getrunken habe.

Angeklagter war zur Tatzeit ohne Führerschein unterwegs

Tino S. hat sieben Eintragungen in seinem Strafregister. In sechs Fällen geht es um verschiedenste Verkehrsdelikte. Zweimal schon wurde er wegen Unfallflucht bestraft, fünf Mal wegen Fahrens ohne Führerschein. Er saß deswegen sogar schon im Gefängnis. Auch am 16. Juli war er ohne Führerschein unterwegs - und stand unter Bewährung.

Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen fahrlässiger Tötung, Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein eine Strafe von zweieinhalb Jahren. Das Gericht sah die fahrlässige Tötung jedoch nicht als erwiesen an. Die Ausführungen eines technischen Gutachters, nach denen Thomas K. mit erhöhter Schrittgeschwindigkeit die Straße zu überqueren versuchte, sei angesichts der Beweislage zu vage. Es könnte auch sein, dass er rannte - dann wäre der Unfall dem Gutachten zufolge nicht zu vermeiden gewesen. Zugute gehalten wurden Tino S. auch, dass er wegen der Überlastung des Gerichtes zweieinhalb Jahre auf seinen Prozess warten musste. Auch sei er seit dem tödlichen Unfall nicht mehr straffällig geworden.

