Polizei sucht aus JVA Tegel entwichenen Strafgefangenen

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach dem entwichenen 24-jährigen Strafgefangenen Hamed Mouki. Der libysche Staatsbürger saß in der Justizvollzugsanstalt Tegel ein und ist wegen Diebstahls in besonders schweren Fall sowie schwerer räuberischer Erpressung rechtskräftig verurteilt. Wie der Gesuchte aus der JVA flüchten konnte, ist derzeit noch unklar.

Hamed Mouki ist 1,63 Meter groß und spricht mehrere Fremdsprachen. Er trägt mittlerweile eine Glatze und war zuletzt mit einem dunkelblauen Pullover, einer schwarzen Sporthose der Marke Nike sowie schwarzen Schuhen der Marke Nike bekleidet.

Die Polizei fragt:

Wer kennt Hamed Mouki und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen des Gesuchten machen?

Wer kennt Orte, an denen der Gesuchte verkehrt oder verkehrt hat?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin in der Gothaer Straße 19 in Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-973302, per Fax unter der Nummer (030) 4664-973399, per E-Mail oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mouki hätte ursprünglich noch bis Oktober 2022 einsitzen müssen. Bei seiner offenbar sorgfältig geplanten und vorbereiteten Flucht ging er überaus raffiniert vor. Unter anderem drapierte er unter der Bettdecke in seine Haftraum Stoffreste, Toilettenpapier und andere Gegenstände so geschickt, dass es bei einer oberflächlichen Kontrolle wirkte, als läge unter der Decke ein Mensch. Und etliche am Mittwochnachmittag durchgeführte Kontrollen wurden offenbar tatsächlich eher oberflächlich durchgeführt.

