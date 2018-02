Mutmaßlicher Mörder in Charlottenburg festgenommen

Berlin. Dass Helmut Renger umgebracht worden ist, vermutete die Polizei schon länger. Nun fasste sie gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Mörder des 42-Jährigen. Es handelt sich wohl um den 47 Jahre alten Mitbewohner.

Es bestehe "dringender Tatverdacht", erklärte die Berliner Polizei am Donnerstag. Demnach sei das Renger nach seiner Rückkehr aus einem Türkei-Urlaub am 19. Oktober in seiner Charlottenburger Wohnung getötet worden. Was zu diesem Ermittlungsergebnis geführt hat, darüber schweigt die Polizei auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Denn der Leichnam konnte bislang nicht gefunden werden.

Möglicherweise handelte der Tatverdächtige aus Habgier. Renger hatte angeblich online mit Devisen gehandelt. Allerdings mit einem fragwürdigen Investment-Modell, bei dem er sich mit Geldern von Investoren selbst bereicherte. Mit einem ähnlichen Geschäftsmodell war Renger bereits vor einigen Jahren insolvent gegangen. Mit einem geschönten Lebenslauf hatte er sich das Vertrauen der Anleger erschlichen. Diese verloren in der Folge ihr Geld.

Mutmaßlicher Mörder in Charlottenburger Kneipe festgenommen

Nicht ausgeschlossen, dass sich Renger auf diesem Wege ein kleines Vermögen ergaunert hat. Darauf war der mutmaßliche Mörder, mit dem Renger in der Bregenzer Straße zusammenwohnte, offenbar aus. Darüber, in welcher Beziehung die beiden Männer ansonsten zueinander standen, machte die Polizei keine Angabe. Bekannt ist aber, dass Renger in der sogenannten Cruising-Szene verkehrte. Eine in schwulen Kreisen bekannte Methode, um zufällig auf Sexualpartner zu stoßen.

Der 47-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, nachdem er am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr in einer Charlottenburger Kneipe festgenommen wurde. Ein Richter hatte tags zuvor Haftbefehl erlassen. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen durch die Vernehmung des Mannes auf weitere Erkenntnisse über das Verschwinden und den Aufenthaltsort des möglichen Leichnams von Helmut Renger.

Die Berliner Polizei nimmt auch weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. Zeugen werden gebeten, sich per Telefon unter 030 - 4664 911 222 oder per Mail an LKA112@polizei.berlin.de zu melden.

