Gefangener aus JVA Tegel verschwunden

Berlin. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel ist am Donnerstagvormittag das Fehlen eines Gefangenen festgestellt worden. Das sagte ein Sprecher der Justizverwaltung der Berliner Morgenpost. Derzeit werde das Anstaltsgelände durchsucht. Zugleich wurde eine Fahndung ausgelöst.

Details zur Identität des Gefangenen wurden zunächst nicht mitgeteilt. Justizsenator Behrendt will in einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag weitere Informationen mitteilen.