Schweidnitzer Straße Mutmaßliche Autoknacker in Halensee festgenommen

Berlin. Zivilpolizisten haben am frühen Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Autoknacker in Halensee festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen gegen 3 Uhr, wie zwei Täter an der Schweidnitzer Straße die Seitenscheibe eines BMW einschlugen und die Airbags und ein Navigatinsgerät ausbauten.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen im Alter von 24 und 27 Jahren fest, als sie flüchten wollten. Das Diebesgut hatten sie bei sich. Das Duo kam in Gewahrsam.

( bee )