Feuerwehr rettet Mann aus eisiger Spree

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen an der Mühlendammbrücke

Ein Feuerwehrmann hat am Donnerstagmorgen an der Mühlendammbrücke in Mitte einen Mann aus der Spree gerettet.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr hat am Donnerstagvormittag einen Mann aus der Spree gerettet. Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, sei der Mann an der Mühlendammbrücke in Mitte in das eisige Wasser geraten. Ein Feuerwehrmann in einem Eisrettungsanzug konnte ihn ans Ufer ziehen. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um den Mann.

An der #Mühlendammbrücke in #Mitte wurde eine Person aus der #Spree gerettet. Ein Feuerwehrmann in einen #Eisrettungsanzug konnte die Person ans Ufer ziehen. Die Person wird momentan vom Notfallrettungsdienst der @Berliner_Fw vor Ort behandelt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 8, 2018

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die Feuerwehr sei um 7.51 Uhr alarmiert worden, sechs Minuten später waren die Einsatzkräfte an der Mühlendammbrücke. Der Mann habe versucht, sich der Rettung zu entziehen, so der Sprecher. Er wurde mit Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Eisrettungsanzug handelt es sich um einen Ganzkörperanzug aus beschichtetem Nylongewebe, der beispielsweise auch auf Ölplattformen eingesetzt wird, so der Sprecher.

( bee )