Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Berlin. Feuer in Müllsortieranlage ausgebrochen: In einer Müllsortieranlage in Rudow hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Auf einer Fläche von 20 Quadratmetern stand Müll in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 20 Einsatzkräfte löschten den Brand an der Hafenstraße. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

Smart geht in Flammen auf: Am Mittwochabend ist an der Straße des 17. Juni in Tiergarten ein Smart ausgebrannt. Die 22 Jahre alte Fahrerin und ihr Begleiter hatten während der Fahrt Benzingeruch bemerkt. Sie hielten an und stiegen aus dem Fahrzeug aus. Kurz darauf ging der Kleinwagen in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Wohnwagen auf Campingplatz ausgebrannt: In Lichtenrade ist ein Wohnwagen ausgebrannt. Aufmerksame Anwohner hatten am Mittwochabend die Feuerwehr gegen 20.15 Uhr zu dem Dauercampingplatz an der Nuthestraße gerufen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Zeit des Brandes befanden sich keine Menschen in dem Wohnwagen. Die Bewohner der umstehenden Wohnwagen wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Maskierte rauben Lottoladen aus: Zwei Unbekannte haben einen Lottoladen in Lichtenrade überfallen. Die beiden Maskierten betraten am frühen Mittwochabend gegen 18 Uhr das Geschäft an der Straße Alt-Lichtenrade, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort bedrohten sie die 61 Jahre alte Inhaberin und ihren 58 Jahre alten Ehemann mit einer Schusswaffe und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Einer der Täter griff sich das Geld. Dann flüchteten die beiden Männer.

Mutmaßliche Autoknacker in Halensee festgenommen: Zivilpolizisten haben am frühen Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Autoknacker in Halensee festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen gegen 3 Uhr, wie zwei Täter an der Schweidnitzer Straße die Seitenscheibe eines BMW einschlugen und die Airbags und ein Navigatinsgerät ausbauten. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen im Alter von 24 und 27 Jahren fest, als sie flüchten wollten. Das Diebesgut hatten sie bei sich. Die beiden Männer kam in Gewahrsam.

S1: Von ca. 22 Uhr ist der S-Bahnverkehr bis Betriebsschluss zwischen Schlachtensee und Zehlendorf unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

S45, S46, S47, S8 und S9: Ab ca. 22 Uhr besteht bis Betriebsschluss zw. Schöneweide und Baumschulenweg sowie zwischen Baumschulenweg und Treptower Park Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt. Zw. Flughafen Schönefeld bzw. Grünau und Adlershof besteht nur ein 20-Minuten-Takt.

U5: Der Zugverkehr ist zwischen S+U Alexanderplatz und U Strausberger Platz unterbrochen. Busersatzverkehr. Zw. U Strausberger Platz und U Frankfurter Tor sowie S+U Frankfurter Allee besteht jeweils Pendelverkehr.

A 100 (Stadtring): Von 9 Uhr bis zum Mittag ist der linke Fahrstreifen in der Anschlusstelle Schmargendorf/Konstanzer Straße (aus Richtung Neukölln kommend) für eine Schadensfeststellung gesperrt.

A 115 (verlängerte Avus): Aufgrund von Bauarbeiten ist die Hauptfahrbahn zwischen 21 Uhr und 5 Uhr stadteinwärts in Höhe Kreuz Zehlendorf gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Nebenfahrbahn geleitet.

Reinickendorf: Auf der Aroser Allee in Höhe Schillerring nur eine Spur in Richtung Holländerstraße. Eine Baustellenampel regelt in beiden Richtungen den Verkehr.

Bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern bleibt es bei uns weitgehend trocken. Es weht nur ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. Die Höchsttemperatur liegt bei 2 Grad.

