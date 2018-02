Tritte gegen den Kopf: Mann bei Streit schwer verletzt

Ein Streit in Neu-Hohenschönhausen ist in der Nacht zu Mittwoch eskaliert. Ein 39-Jähriger kam mit schweren Verletzungen in die Klinik.

Berlin. In der Nacht zu Mittwoch wurde in Neu-Hohenschönhausen ein Mann bei einem Streit schwer verletzt. Gegen 22 Uhr gerieten zwei Männer in einer Wohnung in der Falkenberger Chaussee aneinander, teilte die Polizei mit. Der 30-jährige mutmaßliche Täter schlug dabei mit den Fäusten auf das 39-jährige Opfer ein, so dass dieses auf den Boden fiel.

Mehrmals trat der 30-Jährige anschließend gegen den Kopf des Opfers, wodurch der am Boden liegende Mann schwer verletzt wurde. Rettungskräfte mussten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen.

