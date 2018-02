Schwer verletzte Frau entdeckt: Polizei sucht Zeugen

Eine schwerverletzte Frau wird an Neujahr zufällig auf der Straße gefunden. Doch die kann sich nicht erinnern, was passiert ist.

Berlin. Die Berliner Polizei hofft, im Fall einer 44 Jahre alten Frau, die am Neujahrstag schwerverletzt in Friedrichsfelde entdeckt wurde, auf Zeugenhinweise. Am 1. Januar 2018 gegen 13.10 Uhr fanden zufällig vorbeifahrende Rettungssanitäter die bewusstlose Frau mit schweren Verletzungen und alkoholisiert zwischen geparkten Fahrzeugen an der Gensinger Straße und brachten sie in ein Krankenhaus. Befragungen der Patientin am darauffolgenden Tag brachten keinen Aufschluss über die Hintergründe des Falls, da sich die 44-Jährige an nichts mehr erinnern konnte. Die Polizei ermittelt nun zu mehreren möglichen Straftaten.

Die Ermittler fragen:

. Wer kann Angaben zum Aufenthalt der 44-Jährigen geben, bevor sie schwer verletzt aufgefunden wurde?

. Wer hat einen Sturz, eine Straftat oder einen Verkehrsunfall beobachtet, die zu den Verletzungen geführt haben könnten?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 an der Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664-672800/801 sowie jede andere Polizeidienststelle.

