Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Mann stirbt bei Wohnungsbrand: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bartherstraße in Hohenschönhausen ist in der Nacht ein Mann ums Leben gekommen. Gegen 1:30 Uhr sei das Feuer in der Wohnung im vierten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Als die Rettungskräfte die Wohnungs betraten, sei der 46-Jährige bereits tot gewesen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Mann den Brand vermutlich selbst gelegt.

Zwei Verletzte Bei Unfall auf A113: Auf der A113 zwischen den Abfahrten Stubenrauchstraße und Johannisthaler Chaussee in Treptow ist es in der Dienstagnacht zu einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte eine 51-jährige Frau gegen 1:10 Uhr mit ihrem Ford auf der Stadtautobahn A 113 in nördlicher Richtung einen neben ihr fahrenden VW Passat, wodurch dessen Außenspiegel abgerissen wurde. Anschließend sei die Frau laut Zeugenaussagen in das Heck eines vor ihr fahrenden Ford Ka gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Ford Ka und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Bewaffnete überfallen Tankstelle: Zwei Unbekannte haben in Lichterfelde eine Tankstelle überfallen. Eine 54- Jahre alte Angestellte hatte am späten Dienstagabend den Verkaufsraum der Tankstelle am Ostpreußendamm bereits verschlossen und saß in ihrem Auto, als zwei Maskierte die Wagentür aufrissen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Einer der Täter hielt der Frau eine Schusswaffe an den Kopf und forderte sie auf, die Tankstelle wieder zu öffnen. Die beiden Maskierten flohen mit Zigaretten und Bargeld. Die Frau blieb unverletzt.

Mann von S-Bahn erfasst und getötet: Nach Angaben der Bundespolizei Berlin gab es gegen 21.50 Uhr zwischen den S-Bahnhöfen Messe Nord und Westend einen Vorfall, bei dem ein Mann getötet wurde. Er wurde von einem Zug erfasst. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Bundespolizei am Mittwochmorgen noch keine Angaben machen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Sprecher. Die Bahnen S41, S42 und S46 fuhren dort vorübergehend nicht, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagabend mitteilte.

Verkehrsmeldungen

Tram M5, M6 und M8: Streckenunterbrechungen ab 5.20 Uhr bis Montag, Betriebsbeginn. Für die M5 und M6 gibt es einen Busersatzverkehr zw. Landsberger Allee/Petersburger Straße und Mollstraße/Otto-Braun-Straße. Für die M8 existiert ein Busersatzverkehr zw. Landsberger Allee/Petersburger Straße und S+U Hauptbahnhof.

Staustellen

A115 (verlängerte AVUS): Aufgrund von Bauarbeiten ist die Hauptfahrbahn zwischen 21:00-05:00 Uhr stadtauswärts in Höhe Kreuz Zehlendorf gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Nebenfahrbahn geleitet.

Kreuzberg: In der Zeit von 07:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr ist die Monumentenstraße in beiden Richtungen zwischen Katzbachstraße und Eylauer Straße für einen Kraneinsatz gesperrt.

Westend: Um 09:00 Uhr beginnt die Fruit Logistica (07.-09.02.2018, jeweils 09:00-18:00 Uhr) auf dem Messegelände am Funkturm. Im Bereich Messe, insbesondere Messedamm und Jafféstraße, ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Besuchern wird empfohlen zur Anreise die S- und U-Bahn zu nutzen.

Wetter

Zunächst zeigt sich der Himmel verbreitet grau in grau, später scheint neben lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus Nordost. Morgen setzt sich das freundliche und trockene Wetter fort. Am Freitag bleibt es bei viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken den ganzen Tag über trocken.

