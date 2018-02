Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Hohenschönhausen

In der Nacht zu Mittwoch ist es in der Bartherstraße in Hohenschönhausen zu einem Brand gekommen.

In einem Mehrfamilienhaus in Hohenschönhausen hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Ein 46-Jähriger kam bei dem Feuer ums Leben.

Berlin. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Barther Straße in Hohenschönhausen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Gegen 1:30 Uhr sei das Feuer in der Wohnung im vierten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Als die Rettungskräfte die Wohnung betraten, sei der 46-Jährige bereits tot gewesen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Mann den Brand vermutlich selbst gelegt.

Bereits eine Stunde vor Ausbruch des Feuers waren Polizisten vor Ort gewesen, da der Mann im Hausflur randalierte, teilte die Polizei mit. Zunächst konnten sie ihn aber wieder beruhigen. Eine Stunde später rief der Mann dann selbst die Polizei um Hilfe. Da er verwirrte Angaben machte, riefen die Polizei zugleich Rettungskräfte hinzu. Vor Ort angekommen, ließ der Mann die Beamten nicht in seine Wohnung. Als die Polizisten Rauch im Flur wahrnahmen und von der Straßenseite Feuer in der Wohnung zu sehen war, brachen sie gemeinsam mit der Feuerwehr die Wohnungstür auf. Den Mann konnten sie nur noch tot bergen.

Laut ersten Informationen von vor Ort wurden 15 weitere Bewohner des Hauses von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Während der Löscharbeiten fanden sie in einem Bus Platz. Nach Ende des Einsatzes konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr war während der Arbeiten mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

( BM )