In einer ausgebrannten Wohnung waren zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Nach Brand Zweite Festnahme nach Leichenfund in Rathenow

Rathenow. Gut drei Wochen nach dem Fund zweier Leichen in einer ausgebrannten Wohnung in Rathenow (Havelland) ist ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen worden. Das sagte eine Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage. Es gehe um ein Tötungsdelikt, sagte die Sprecherin der Behörde. Weitere Angaben wollte sie mit Blick auf die laufenden Ermittlungen zunächst aber nicht machen.

Zuvor hatte der RBB über die Festnahme vom vergangenen Wochenende berichtet. Vor etwa zwei Wochen war ein erster Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen.

Feuerwehrmänner hatten bei Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus Mitte Januar die Leichen einer 36 Jahre alten Rathenowerin und ihres 34 Jahre alten Bekannten entdeckt. Gerichtsmediziner stellten an den Leichen Spuren von Gewalteinwirkung fest. Seitdem ermittelt eine Mordkommission in dem Fall.

