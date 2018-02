Schlafsack von Obdachlosem am S-Bahnhof Neukölln angezündet

Im S-Bahnhof Neukölln sind in der Nacht zu Dienstag der Schlafsack und eine Jacke eines Obdachlosen angezündet worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Zuvor, gegen 2.30 Uhr, soll es nach Angaben eines Sprechers einen Streit zwischen einem unbekannten Mann und zwei Obdachlosen gegeben haben. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

In der Vergangenheit waren in S- und U-Bahnhöfen immer wieder Obdachlose angegriffen worden. Weihnachten 2016 hatten sechs junge Männer am U-Bahnhof Schönleinstraße ein brennendes Tuch auf einen schlafenden Obdachlosen geworfen. Der Haupttäter war im Juni 2017 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Mitte Januar dieses Jahres schlug ein Unbekannter im U-Bahnhof Yorckstraße mehrere Obdachlose und stach einem von ihnen mit einem spitzen Gegenstand ins Bein.