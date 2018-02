Unfall in Steglitz BVG-Bus fährt 85-Jährigen an und verletzt ihn tödlich

Ein 85-Jähriger Mann ist in Steglitz von einem Bus erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fußgänger sei noch am Unfallort an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Unfall hatte sich am Montagabend gegen 18.50 Uhr auf dem Steglitzer Damm ereignet.

Ein 31 Jahre alter Fahrgast wurde leicht am Rücken verletzt, als er durch die Vollbremsung des Busses aus seinem Sitz gegen eine Haltestange geschleudert wurde. Der 60 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Während der Unfallaufnahme blieb der Steglitzer Damm bis 21.10 Uhr teilgesperrt.

( BM/dpa )