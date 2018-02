Jugendliche nach Einbruch in Schule festgenommen

Die beiden Jungen im Altern von 13 und 14 Jahren sollen in eine Schule in Nikolassee eingebrochen sein.

Berlin. Polizisten haben am Montagmittag zwei Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren festgenommen. Sie sollen zuvor in eine Schule an der Wasgenstraße in Nikolassee eingebrochen sein. Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen kurz nach 12 Uhr zwei verdächtige Personen beobachtet und die Polizei alarmiert.

Noch in unmittelbarer Nähe entdeckten die Beamten die beiden und nahmen sie fest. Bei ihnen fanden sie mutmaßliches Einbruchwerkzeug und Diebesgut aus der Schule, welches sichergestellt wurde.

Am Schulgebäude stellten die Beamten ein eingeschlagenes und ein aufgehebeltes Fenster fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 13- und der 14-Jährige ihren Eltern übergeben.

( BM )