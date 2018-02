Dumm gelaufen: Einbrecher einfach eingeschlossen

In der letzten Nacht vereitelte eine Gaststätten-Besitzerin in Mitte einen Einbruch, indem sie den Täter kurzerhand einschloss.

Berlin. In der Nacht zu Montag konnte eine Geschäftsinhaberin einen Einbruch in ihr Lokal in Mitte verhindern. Gegen 2:25 Uhr bemerkte die 46-Jährige einen ihr unbekannten Mann in ihrer Gaststätte in der Rosenthaler Straße. Geistesgegenwärtig verschloss sie die Eingangstür von außen und rief die Polizei.

Als die Polizisten eintrafen, saß der 52-Jährige mit einem Rucksack voller Einbruchswerkzeug hinter der verschlossenen Tür und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der erfolglose Einbrecher wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen laufen.

( BM )