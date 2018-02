Berlin-Besucher zeigt vor Brandenburger Tor Hitlergruß

Der alkoholisierte 42-Jährige rief am Pariser Platz Nazi-Parolen und ließ sich von einem Begleiter filmen. Polizisten nahmen ihn fest.

Der Mann war am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr mit drei Begleitern am Brandenburger Platz aus einer S-Bahn gestiegen. dabei soll er Nazi-Parolen gerufen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Auf dem Pariser Platz stellte er sich dann in Positur, hob seinen rechten Arm zum Hitlergruß und skandierte wieder Parolen. Dabei ließ er sich von einem seiner Begleiter filmen. Der alkoholisierte 42-Jährige wurde festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.

( BM )