Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Drei Autos auf Grunerstraße in Auffahrunfall verwickelt: Drei Autos waren in der Nacht zu Sonnabend auf der Grunerstraße in Mitte in den Auffahrunfall verwickelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, eine Person wurde verletzt. Nach ersten Informationen hatte vermutlich das erste Fahrzeug abgebremst, um auf den Parkraum in der Mitte der Straße zu fahren. Die anderen beiden Autos fuhren dann auf. Beteiligt am Unfall waren augenscheinlich ein Skoda-SUV, bei dem beide Airbags auslösten, ein Porsche und ein Renault-Kleinwagen.

Toter unter S-Bahnbrücke am Hackeschen Markt entdeckt: Eine Passantin hat unter einer Berliner S-Bahnbrücke in Mitte einen Toten entdeckt. Rettungskräfte hätten in der Nacht zu Samstag vergeblich versucht, den 49-Jährigen am Hackeschen Markt zu reanimieren, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte keinen festen Wohnsitz. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Die Polizei leitete zur Feststellung der Todesursache ein Todesermittlungsverfahren ein. Eine Obduktion sei wahrscheinlich.

Verkehrsmeldungen

S2: Von 6 bis ca. 21.30 Uhr ist der S-Bahnverkehr zwischen Blankenfelde und Lichtenrade eingestellt. Es fahren Busse als Ersatz.

Tram M5, M6 und M8: Streckenunterbrechungen ab 5.20 Uhr bis Montag, Betriebsbeginn. Für die M5 und M6 gibt es einen Busersatzverkehr zw. Landsberger Allee/Petersburger Straße und Mollstraße/Otto-Braun-Straße. Für die M8 existiert ein Busersatzverkehr zw. Landsberger Allee/Petersburger Straße und S+U Hauptbahnhof.

Staustellen

Mitte: Eine Demonstration beginnt ca. 13 Uhr auf dem Potsdamer Platz. Der Zug führt bis ca. 16 Uhr über Stresemannstraße, Hedemannstraße, Friedrichstraße, Besselstraße und Charlottenstraße zur Leipziger Straße.

Westend: Ab ca. 13 Uhr kommt es aufgrund eines Fußballspiels im Olympiastadion im Bereich der Heerstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Bitte öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Wetter

Der Himmel zeigt sich oft dicht bewölkt, im Tagesverlauf kommt aber ab und zu auch die Sonne zum Vorschein. Gelegentlich gehen Schnee-, Graupel- oder Regenschauer nieder. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest bei bis zu 3 Grad. Am Sonntag überwiegen die Wolken, und es schneit immer mal wieder. Die Sonne macht sich rar. Es bleibt winterlich kalt bei 1 bis 3 Grad.

( mim )