Crash auf der Grunerstraße in Mitte: Drei Autos waren in der Nacht zu Sonnabend in den Auffahrunfall verwickelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, eine Person wurde verletzt. Nach ersten Informationen hatte vermutlich das erste Fahrzeug abgebremst, um auf den Parkraum in der Mitte der Straße zu fahren. Die anderen beiden Autos fuhren dann auf.

Beteiligt am Unfall waren augenscheinlich ein Skoda-SUV, bei dem beide Airbags auslösten, ein Porsche und ein Renault-Kleinwagen.

( BM )