Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Gartenlaube in Westend abgebrannt: In einer Schrebergartenkolonie in Westend ist in der Nacht zum Freitag eine Laube abgebrannt. "Etwa 20 Feuerwehrleute fuhren in die Eichkampstraße und löschten die Flammen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Einbrecher in Steglitz auf frischer Tat ertappt: Auf frischer Tat ist ein 33 Jahre alter Einbrecher in Steglitz ertappt worden. "Er kletterte am Donnerstagabend aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung und rannte weg", sagte eine Polizeisprecherin am frühen Freitagmorgen. Polizisten verfolgten den Mann und nahmen ihn fest. Zuvor hatten Passanten beobachtet, wie sich zwei verdächtige Männer auf dem Balkon der Wohnung in der Denkstraße zu schaffen machten. Die Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Der zweite Verdächtige blieb trotz einer größeren Fahndung verschwunden.

Verkehrsmeldungen

U5: Der Zugverkehr ist zwischen S+U Alexanderplatz und U Strausberger Platz unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse. Zwischen U Strausberger Platz und U Frankfurter Tor sowie S+U Frankfurter Allee besteht jeweils ein Pendelverkehr. Der Zustieg zum Ersatzverkehr am S+U Alexanderplatz befindet sich in der Alexanderstraße.

Staustellen

Siemensstadt: Aufgrund einer Demonstration wird der Straßenzug Nonnendammallee und Am Juliusturm von ca. 12 bis 13 Uhr zwischen Rohrdamm und Zitadellenweg in Fahrtrichtung Spandau gesperrt.

Marienfelde: Von 9 bis ca. 11 Uhr ist die Daimlerstraße wegen einer Kundgebung in beiden Richtungen zwischen Säntisstraße und Großbeerenstraße gesperrt. Vor der Kundgebung kommt es ab 8.30 Uhr durch einen Fahrzeugkorso zu Behinderungen u.a. im Bereich Otisstr., Seidelstr., Scharnweberstr., Afrikanische Str., Amrumer Str., Föhrer Str., Stromstr., Altonaer Str., Großer Stern, Hofjägerallee, Lützowufer, Schöneberger Ufer, Mehringdamm, Tempelhofer Damm, Mariendorfer Damm, Alt-Mariendorf, Großbeerenstr. und Daimlerstr.

Mitte: Ab ca. 18.30 Uhr kann es im Bereich Unter den Linden, Karl-Liebknecht-Straße und Dircksenstraße zu Behinderungen aufgrund einer Demonstration kommen.

Prenzlauer Berg: Auf der Greifswalder Straße wurde zusätzlich stadtauswärts ein Fahrstreifen gesperrt. Vor dem S-Bahnhof Greifswalder besteht somit bis Mitte Februar zusätzlich ab nachmittags Staugefahr.

Weißensee: Die Roelckestraße ist bis Anfang März in Richtung Ostseestraße zwischen Langhansstraße und Streustraße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Wetter

Viele Wolken ziehen vorüber, und örtlich fällt auch etwas Regen oder Schnee. Die Sonne kommt nur kurze Zeit zum Vorschein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd. Es wird bis zu sechs Grad warm. Am Sonnabend entwickeln sich bei wechselnder Bewölkung nur vereinzelt Regen-, Graupel- oder Schneeschauer. Am Sonntag wechseln sich etwas Sonnenschein und dichte Wolken ab. Dabei fällt ab und zu etwas Schnee.

( mim )