Charlottenburg Unfall in Charlottenburg: Lkw erfasst Fußgängerin

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen in Charlottenburg eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer gegen 7.15 Uhr die Knobelsdorffstraße in Fahrtrichtung Schloßstraße.

Er soll beim Linksabbiegen in die Sophie-Charlotten-Straße mit einer 42-jährigen Fußgängerin, die dort die Charlottenstraße bei grünem Ampellicht überquerte, zusammengestoßen sein.

Rettungskräfte brachten die Frau mit einem Armbruch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

( BM )