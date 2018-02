Hier schlugen Taschendiebe im Januar besonders häufig zu

Berlin. Die Berliner Polizei veröffentlichte in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook die Orte, an denen Taschendiebe im Januar häufig unterwegs waren.

Vermehrt betroffen waren demnach Passanten am Alexanderplatz, an der Warschauer Brücke, am Kottbusser Tor, an der Friedrichstraße, am Hauptbahnhof, an der Tauentzienstraße, an den Messehallen, in Spandau und an der Steglitzer Schloßstraße.