Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Brand in Steglitzer Wohnhaus - Mann in Klinik: Bei einem Wohnungsbrand in Steglitz ist ein Mann verletzt worden. "Er kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus", sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Brand brach am Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus in der Bismarckstraße aus. "Hier gerieten aus noch unbekanntem Grund Einrichtungsgegenstände in Brand", sagte der Sprecher weiter. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Opel-Fahrer rast auf Flucht vor der Polizei durch Marzahn: Der Fahrer eines Opels hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Marzahn eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei verursachte er auf dem Blumberger Damm mehrere Unfälle. Erst in der Kembergerstrasse prallte der Opel in einen Zivilwagen der Polizei. Die Beamten mussten die Seitenscheibe einschlagen um den Fahrer fest zu nehmen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Weitere Informationen über die Identität des Fahrers und die Hintergründe seiner Flucht vor der Polizei lagen zunächst nicht vor.

Von Auto angefahren - 81-Jähriger verletzt: Ein 81-jähriger Mann ist in Spandau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. "Er war am späten Mittwochabend wohl ziemlich unvermittelt auf die Gatower Straße getreten", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Aufprall war so heftig, dass der 81-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er kam mit Verletzungen an Kopf und Hüfte in die Klinik.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

309: Infolge eines Wasserrohrbruches wird die Linie in beiden Richtungen über Kaiser-Friedrich-Straße und Bismarckstraße umgeleitet.

Charlottenburg: Am Morgen beginnen die Umbauarbeiten am Kurfürstendamm Karree. Bis vorerst Ende Mai steht auf der Lietzenburger Straße in beiden Richtungen zwischen Uhlandstraße und Pfalzburger Straße nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Die Gesamtmaßnahme dauert bis Ende 2023.

Lichterfelde: Am Vormittag beginnen auf dem Hindenburgdamm Bauarbeiten. Bis Anfang März steht in Richtung Goerzallee nur ein Fahrstreifen zwischen Dürerstraße und Moltkestraße zur Verfügung.

Friedrichshain: Ab circa 18.30 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 20 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

A 10 (Südl. Berliner Ring): Bis voraussichtlich Sonnabend, 10. Februar, stehen zwischen der Anschlussstelle Michendorf und der Rastanlage Michendorf in Fahrtrichtung AD Potsdam jeweils nachts zwischen 20 und 5 Uhr nur zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Weißensee: Die Roelckestraße ist in Fahrtrichtungen Richtung Ostseestraße zwischen Langhansstraße und Streustraße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Wetter

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken kann es auch einzelne Schauer geben – bei Temperaturen um sieben Grad.

