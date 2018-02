Opel-Fahrer rast auf Flucht vor der Polizei durch Marzahn

Erst in der Kembergerstrasse prallte der Opel in einen Zivilwagen der Polizei.

Der Fahrer eines Opels hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Marzahn eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Berlin. Der Fahrer eines Opels hat sich am Mittwochabend in Marzahn eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei verursachte er auf dem Blumberger Damm und an der Rudolf-Leonhard-Straße mehrere Unfälle. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten wollten den Opel kontrollieren, weil an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Erst in der Kemberger Straße prallte der Opel in einen Zivilwagen der Polizei. Die Beamten mussten die Seitenscheibe einschlagen um den 27-Jährigen festzunehmen. Der Mann leistete dabei heftigen Widerstand und verletzte sich leicht. An Bord des Opels befanden sich außerdem drei Frauen.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Ermittlungen dauern an.

( BM )