Unbekannte haben am Mittwochvormittag ein Juweliergeschäft in Köpenick überfallen. Der Polizei zufolge waren die beiden Maskierten gegen 11 Uhr in das Geschäft an der Bahnhofstraße gekommen, wo sie mehrere Vitrinen zerstörten und Schmuck stahlen.

Als der Besitzer versuchte, die Männer aufzuhalten, schlug ihm einer der Täter mit der Faust gegen den Kopf. Die Räuber flohen in einem Auto. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant von Rettungskräften behandelt.

( alu )