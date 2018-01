Große Razzia gegen Schleuser - Zwei Festnahmen in Berlin

Berlin. Mit Durchsuchungen in mehreren Bundesländern hat die Bundespolizei zum Schlag gegen einen internationalen Schleuserring ausgeholt. Drei Männer wurden festgenommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Sie sollen Teil eines Schleuserrings sein und im großen Stil Flüchtlinge mit Lastwagen über die Balkanroute nach Deutschland gebracht haben.

Zwei 44 und 53 Jahre alte Männer wurden in Berlin-Neukölln festgenommen. Ein weiterer Mann wurde im sächsischen Bad Muskau gefasst. Zuvor hatten rund 220 Beamte Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen durchsucht. In Berlin waren rund 60 Polizisten im Einsatz. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Auch Spezialkräfte gehörten zu dem Aufgebot.