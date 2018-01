Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Feuer in Wohnung in Wedding ausgebrochen: Am frühen Mittwochmorgen hat es an der Exerzierstraße in Wedding in einem Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr rettet eine Familie vor den Flammen, die in einer Hinterhauswohnung ausgebrochen waren. Auch benachbarte Wohnungen wurden geräumt. "Die Rettungskräfte brachten 16 Menschen in Sicherheit", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. "Sie atmeten vermutlich Rauch ein und werden nun untersucht", sagte der Sprecher. Die Rettungskräfte waren mit vier Staffeln im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Zwei Männer von Regionalzug überrollt und getötet: Am Dienstagabend ist es am S-Bahnhof Birkenstein (Märkisch-Oderland) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Zwei Männer wurden von einem Regionalzug überrollt. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. Laut Bundespolizei gebe es Hinweise, dass die beiden die S-Bahn erreichen wollten und dafür offenbar am Bahnübergang trotz geschlossener Schranken die Gleise überquerten. Es sei von einem Unfall auszugehen, hieß es. Nähere Details auch zur Identität der Opfer lagen zunächst nicht vor. Die rund 50 Reisenden in der Regionalbahn 26 der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft seien unverletzt geblieben, so die Bundespolizei. Die Strecke Berlin - Kostrzyn (Küstrin) wurde nach dem Unfall um circa 18.30 Uhr gesperrt, im Laufe des Abends aber wieder freigegeben.

Radfahrerin angefahren - Autofahrer flüchtet: Eine 61 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Neukölln schwer verletzt worden. "Die Frau war am Dienstagabend auf der Chris-Gueffroy-Allee unterwegs, als sie von dem Wagen gestreift wurde", sagte eine Polizeisprecherin. Die Radlerin stürzte und kam in eine Klinik. Das Auto fuhr weiter. Der Fahrer oder die Fahrerin werden nun wegen Unfallflucht gesucht.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

A 100 (Stadtring): In den Nächten Mittwoch auf Donnerstag sowie Donnerstag auf Freitag (jeweils von 22 bis 5 Uhr) ist die Stadtautobahn in Richtung Neukölln zwischen AK Schöneberg und AS Alboinstraße auf einen Fahrstreifen aufgrund einer Nachtbaustelle verengt.

Fennpfuhl: In der Zeit von 7 bis ca. 15 Uhr ist der Weißenseer Weg in Richtung Frankfurter Allee zwischen Paul-Junius-Straße und Herzbergstraße für einen Kraneinsatz auf einen Fahrstreifen verengt.

Weißensee: Gegen 8 Uhr beginnen Bauarbeiten auf der Roelckestraße. Diese ist dann bis Anfang März in Richtung Ostseestraße zwischen Langhans-straße und Streustraße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Charlottenburg und Schöneberg: Ein Protestmarsch startet um 18 Uhr am U-Bahnhof Uhlandstraße und zieht über Kurfürstendamm, Tauentzienstr. und Kleiststraße zum Nollendorfplatz. Bis 20.30 Uhr kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Friedrichshain: Ab ca. 18 Uhr wird aufgrund eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 19.30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Wetter

Der Himmel ist bei uns überwiegend stark bewölkt. Dabei fällt im Tagesveraluf auch zeitweise Regen. Die Sonne hat kaum Chancen, sich zu zeigen. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark bis stürmisch aus Südwest. Die Höchsttemperatur liegt bei 10 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( mim )