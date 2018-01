An der Exerzierstraße hat die Feuerwehr einen Brand in einem Wohnhaus gelöscht. Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Berlin-Wedding Feuer in Wohnung in Wedding ausgebrochen

Berlin. Am frühen Mittwochmorgen hat es an der Exerzierstraße in Wedding in einem Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr rettet eine Familie vor den Flammen, die in einer Hinterhauswohnung ausgebrochen waren. Auch benachbarte Wohnungen wurden geräumt. "Die Rettungskräfte brachten elf Menschen in Sicherheit", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. "Sie atmeten vermutlich Rauch ein und werden nun untersucht", sagte der Sprecher. Die Rettungskräfte waren mit vier Staffeln im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

( BM )