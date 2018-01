Frau niedergestochen und schwer verletzt

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag an der Sonnenallee in Neukölln niedergestochen und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, seien ersten Erkenntnissen zufolge ein Mann und die Frau an der Ecke zur Hobrechtstraße in einen Streit geraten. Dabei soll der Mann ein Messer gezogen und auf die Frau eingestochen haben. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, der Mann konnte festgenommen werden.

Die fünfte Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Details lagen zunächst nicht vor. Auch in welcher Beziehung Tatverdächtiger und Opfer zueinander stehen, ist bislang unklar.

( alu )