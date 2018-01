Ostbahnhof: Frau auf Rolltreppe sexuell belästigt

Bundespolizisten am Ostbahnhof

Ein Mann griff der 24-Jährigen auf einer Rolltreppe an den Intimbereich. Bundespolizisten nahmen den alkoholisierten 39-Jährigen fest.

Am Montagabend haben Bundespolizisten am Ostbahnhof einen 39 Jahre alten Mann festgenommen. Er hatte gegen 18.30 Uhr einer 24-Jährigen auf einer Rolltreppe von hinten unter den Mantel und an den Intimbereich gefasst. Anschließend flüchtete der Mann.

Bundespolizisten konnten den 39-Jährigen noch im Bahnhof festnehmen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Auf ärztlichen Rat wurde der Festgenommene in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt.

( BM )