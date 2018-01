Fußgänger in Spandau bei Unfall schwer verletzt

Am Montagmorgen wurde ein Fußgänger in Spandau von einem Auto erfasst. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Berlin. Bei einem Unfall in der Seegefelder Straße in Spandau ist ein Fußgänger am Montagmorgen schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach lief ein 35-jähriger Mann gegen 6:30 Uhr hinter einem Bus auf die Straße und wurde von einem 56-Jährigen mit seinem Wagen erfasst, der in Richtung Seegefelder Weg unterwegs war.

Der 35-Jährige prallte gegen die Motorhaube und die Frontscheibe des Fahrzeugs. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

