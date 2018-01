Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Polizisten nehmen mutmaßlichen Autoknacker fest: Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag einen mutmaßlichen Autoknacker in Friedrichshain festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Anwohnerin der Richard-Sorge-Straße gegen 2.45 Uhr einen lauten Knall gehört und Bewegungen in einem geparkten BMW bemerkt. Sie alarmierte die Polizei. Beamte nahmen wenig später einen 22-Jährigen in dem Auto fest. Die Polizisten stellten in der Richard-Sorge-Straße außerdem einen weiteren BMW fest, bei dem eine Scheibe eingeschlagen worden war. Die Ermittlungen dauern an.

Betrunkener Fahrer verursacht Unfall mit Carsharing-Auto: Ein betrunkener 29-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain einen Unfall mit einem Carsharing-Auto verursacht. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann gegen 5 Uhr an der Boxhagener Straße die Kontrolle über das Mietauto verloren haben. Der Mini geriet ins Schleudern und prallte gegen ein Auto, das auf der Gegenfahrbahn geparkt war. Beschädigt wurde dabei auch ein Bauzaun. Der 29-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Anschließend musste er sich in einem Polizeigewahrsam einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. In Berlin ist es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Unfällen mit Carsharing-Autos gekommen.

Reizgas in Disco versprüht - zehn Verletzte: Ein Unbekannter hat in einer Disco in Hellersdorf Reizgas versprüht. Zehn Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Am frühen Sonntagmorgen waren Rettungskräfte zu der Disco in der Ludwigsluster Straße gerufen worden. Neun Frauen und ein Mann im Alter zwischen 18 und 36 Jahren klagten über Reizungen der Atemwege. Zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht, acht konnten vor Ort behandelt werden. Wer das Reizgas zuvor versprüht hatte, ist bislang unklar.

Fahranfänger fährt auf Stadtautobahn 50 km/h zu schnell: Eine Streife der Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Sonntag einen jungen Raser auf der Stadtautobahn A100 erwischt. Laut Polizei war der 19-Jährige in seinem Golf kurz vor der Ausfahrt Beusselstraße in Moabit mit über 50 km/h zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der 19-Jährige in der Probezeit befindet. Er muss nun mit einem Fahrverbot von zwei Monaten rechnen. Außerdem bekommt er wohl zwei Punkte in Flensburg, eine Geldbuße in Höhe von 280 Euro und die Anordnung an der Teilnahme an einem Aufbauseminar. Dazu wird sich seine Probezeit vermutlich um weitere zwei Jahre verlängern.

Maskierte überfallen Getränkemarkt in Plänterwald: Drei Maskierte haben am Sonnabendnachmittag einen Getränkemarkt in Plänterwald überfallen. Laut Polizei bedrohten die drei Männer gegen 17.10 Uhr einen 55 Jahre alten Angestellten des Geschäfts am Dammweg und zwei Kunden mit einem Schlagstock und mit einem Messer. Nachdem sie sich Geld aus der Kasse genommen hatten, flüchteten sie in Richtung Kiefholzstraße. Der Angestellte und die beiden Kunden blieben unverletzt. Ein Raubkommissariat ermittelt.

Vermummter überfällt Tankstelle in Heiligensee: Ein Vermummter hat am Sonnabend eine Tankstelle in Heiligensee überfallen. Laut Polizei betrat der Mann die Tankstelle in der Heiligenseestraße gegen 19.15 Uhr und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Der Mann raubte Geld und konnte fliehen. Der 59 Jahre alte Angestellte erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unversehrt. Ein Raubkommissariat ermittelt.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S2: Ab ca. 17 Uhr durchgehend bis Montag zum Betriebsbeginn um 1.30 Uhr ist der Zugverkehr zwischen Blankenfelde und Bernau verändert. In beiden Fahrtrichtungen ist ein Umstieg am S-Bahnhof Marienfelde notwendig. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch.

Tram M5, M6, M8: Wegen Gleisbauarbeiten kommt es bis Montag zum Betriebsbeginn zu Streckenunterbrechungen. Für die Linien M5 und M6 ist zwischen Landsberger Allee/Petersburger Straße und Moll-/Otto-Braun-Straße SEV eingerichtet. Die Tram wird über Danziger Straße und Greifswalder Straße umgeleitet. Die verkürzten Fahrten enden und beginnen Kniprodestraße. Für die Linie M8 existiert ein Busersatzverkehr zwischen Landsberger Allee/Petersburger Straße und S- und U Hauptbahnhof.

Staustellen

Prenzlauer Berg: Zum Familientag des 107. Berliner Sechstagerennens im Velodrom (Beginn 12 Uhr) kann es im Bereich Landsberger Allee, Storkower Straße und Conrad-Blenkle-Straße ab ca. 10.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Mitte: Auf dem Mühlendamm ist zwischen Grunerstraße und Gertrauden­straße Richtung Leipziger Straße die rechte Spur noch bis 31. Januar gesperrt.

Reinickendorf: Auf der Ollenhauerstraße ist zwischen Lindauer Allee und Reinickes Hof die rechte Spur wegen Neubau eines Abwasserschachtes gesperrt. Die Einschränkung gilt voraussichtlich bis zum 2. März.

Wetter

Tiefs über dem Süden Skandinaviens lenken mit kräftigem Wind Regenwolken heran. Meist halten sich graue Wolken, und die Sonne kommt nur selten durch. Bis zum Abend setzt gebietsweise schon etwas Regen oder Sprühregen ein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark bis mäßig aus West.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )