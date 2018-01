Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Mann lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt: Ein 64-Jähriger ist am frühen Sonnabendmorgen in Schöneberg offenbar Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes geworden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr, eine Mordkommission ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Männer gegen 4.50 Uhr an der Welserstraße die Hilferufe eines Mannes gehört. Sie entdeckten den Schwerverletzten auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung. Sie leisteten erste Hilfe und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Die Sanitäter brachten den 64-Jährigen ins Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste.

Maskierte überfallen Tankstellen in Marienfelde: Maskierte haben am Freitagabend eine Tankstelle in Marienfelde überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten gegen 20.30 Uhr drei Unbekannte die Tankstelle am Lichterfelder Ring, bedrohten einen 23 Jahre alten Angestellten mit einem Schlagstock und mit einem Messer und forderten Geld. Nachdem die Täter Geld und Zigaretten an sich genommen hatten, zwangen sie den Mitarbeiter, sich auf den Boden zu legen. Bevor das Trio flüchtete, entleerte es einen Feuerlöscher. Der Angestellte blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Auto rast gegen Ampelmast - Fahrer flüchtet zu Fuß: Ein Auto ist in der Nacht zu Sonnabend in Lichtenberg gegen einen Ampelmast gerast. Der Unfall ereignete sich an der Möllendorffstraße Ecke Parkaue. Der Fahrer des Audi flüchtete vom Unfallort. Er konnte nach ersten Informationen auch an seiner Meldeanschrift nicht angetroffen werden. Die Polizei ermittelt.

Vier Verletzte bei Unfall in Gesundbrunnen: Bei einem Unfall in Gesundbrunnen sind in der Nacht zu Sonnabend vier Frauen verletzt worden. Laut Polizei kollidierte das Auto eines 69-Jährigen gegen 22.45 Uhr an der Badstraße mit dem Fahrzeug einer 18-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Dabei drehte sich der Nissan und kippte auf die Seite. Passanten liefen zum Wagen und stellten ihn wieder auf die Räder. Eine 25 Jahre alte Mitfahrerin des Nissan kam mit Kopf- und Rumpfverletzungen in eine Klinik. Die Fahrerin und zwei weitere Insassinnen, 41 und 53 Jahre alt, erlitten leichte Kopfverletzungen. Nach ambulanten Behandlungen konnten sie die Kliniken wieder verlassen. Der 28-jährige Beifahrer des Nissans sowie 69-Jährige blieben unverletzt. Bis etwa 0.30 Uhr kam es an der Einmündung zu Sperrungen.

15 Jahre alte mutmaßliche Taschendiebin geschnappt: Polizisten haben am Freitagabend in Mitte eine mutmaßliche Taschendiebin vorläufig festgenommen. Gegen 18 Uhr beobachteten Ermittler laut Mitteilung der Polizei das Mädchen dabei, wie es sich auf der Treppe zum U-Bahnhof Friedrichstraße einer Reisenden näherte. Die 22-Jährige trug einen schweren Koffer die Stufen zum Bahnsteig der Linie U6 hinunter, als sich das Mädchen an ihrem auf dem Rücken getragenen Rucksack zu schaffen machte und daraus das Portemonnaie der 22-Jährigen stahl. Anschließend stieg die Verdächtige in einen Zug. Dort griffen die Fahnder zu und nahmen die 15-jährige mutmaßliche Diebin fest. Die gestohlene Geldbörse mit vollständigem Inhalt gaben sie der Bestohlenen zurück. Die Festgenommene wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht.

Mann nach Überfall schwer verletzt: Ein 63-Jähriger ist in der Nacht zu Sonnabend bei einem Überfall in Britz schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 3.15 Uhr an der Grenzallee unterwegs, als er plötzlich von hinten von mindestens zwei Personen angegriffen und geschlagen wurde. Er ging zu Boden, die Täter entrissen ihm seinen Stoffbeutel. Anschließend flüchteten die Räuber. Der Überfallene erlitt einen Schock sowie Kopf-, Arm- und Rumpfverletzungen und wurde von Rettungssanitätern und einem Notarzt in eine Klinik gebracht. Ein Raubkommissariat ermittelt.

BVG-Bus erfasst Fußgänger: Ein 35 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagabend in Gesundbrunnen von einem Bus der BVG erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann gegen 20.30 Uhr die Brunnenstraße, übersah dabei offenbar einen von rechts kommenden BVG-Bus der Linie 247 und wurde von dem Bus erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger Kopfverletzungen und kam in eine Klinik. Dort wurde dem Verletzten auch Blut abgenommen, da der Verdacht besteht, dass er alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Der 60 Jahre alte Busfahrer wurde nicht verletzt.

73-Jährige bei Unfall schwer verletzt: Eine 73-Jährige ist am Freitagabend bei einem Unfall in Zehlendorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trat die Frau gegen 17.30 Uhr zwischen geparkten Autos plötzlich auf die Fahrbahn des Teltower Damms. Eine 48 Jahre alte BMW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau. Mit Kopf-, Bein- und Rumpfverletzungen brachten Rettungssanitäter die Seniorin in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Betrunkener in Schöneberg von Auto erfasst: Ein betrunkener 19-Jähriger ist in der Nacht zu Sonnabend in Schöneberg von einer 22 Jahre alten Renault-Fahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat der junge Mann gegen 0.30 Uhr unter den Bahnbrücken am S-Bahnhof Schöneberg den Sachsendamm. Die 22-Jährige erfasste den Fußgänger, der bei dem Zusammenstoß Kopf- und Beinverletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Renault-Fahrerin blieb unverletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Sachsendamm ab Ebersstraße in Richtung Autobahn bis etwa 4.45 Uhr gesperrt.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

Tram M5, M6, M8: Aufgrund von Gleisbauarbeiten kommt es ab 5.20 Uhr bis 29. Januar, Betriebsbeginn zu Streckenunterbrechungen. Für die Linien M5 und M6 ist zwischen Landsberger Allee/Petersburger Str. und Moll-/Otto-Braun-Straße SEV eingerichtet. Die Straßenbahn wird über Danziger-/Greifswalder Straße umgeleitet. Die verkürzten Fahrten enden und beginnen Kniprodestraße. Für die Linie M8 existiert ein Busersatzverkehr zwischen Landsberger Allee/Petersburger Straße und S+U Hauptbahnhof.

Staustellen

Prenzlauer Berg: Wegen eines Kraneinsatzes auf der Greifswalder Straße steht stadtauswärts von 6 Uhr bis 20 Uhr zw. Hufeland- und Pasteurstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Tiergarten: Eine Demonstration beginnt ca. 12 Uhr an der Einmündung Tiergartenstraße/Hiroshimastraße. Der Zug führt über Tiergartenstraße, Klingelhöferstraße und Schillstraße bis zur Straße An der Urania.

Wetter

Das Wetter bleibt recht mild, jedoch wolkenverhangen. Regen fällt nur noch sehr vereinzelt, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen Werte um 5 bis 7 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )