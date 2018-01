Auto rast gegen Ampelmast - Fahrer flüchtet zu Fuß

An der Möllendorffstraße in Lichtenberg raste ein Audi gegen eine Ampel

In Lichtenberg, Schöneberg und Gesundbrunnen ist es in der Nacht zu Sonnabend zu schweren Verkehrsunfällen gekommen.

Berlin. Ein Auto ist in der Nacht zu Sonnabend in Lichtenberg gegen einen Ampelmast gerast. Der Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr an der Möllendorffstraße Ecke Parkaue. Der Fahrer des Audi flüchtete vom Unfallort. Im Auto entdeckten die Beamten Ausweispapiere, die der Fahrer offenbar zurückgelassen hatte. Demnach müsste es sich um einen 25-Jährigen handeln, der bei der Überprüfung seiner Anschrift nicht angetroffen wurde. Der Audi wurde sichergestellt. Der beschädigte Ampelmast musste von der Feuerwehr durchtrennt und umgelegt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten blieb der Straßenbahnverkehr auf der Möllendorffstraße bis etwa 4.50 Uhr unterbrochen. Die Polizei ermittelt.

Zu einem weiteren Unfall kam es in der Nacht am S-Bahnhof Schöneberg. Dort wurde gegen 0.40 Uhr ein 19 Jahre alter betrunkener Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Dominicusstraße war zwischen Erbersstraße und dem Werdauer Weg mehrere Stunden gesperrt.

Ein dritter Unfall ereignete sich am späten Freitagabend in Gesundbrunnen. An der Kreuzung Bad-/Hochstraße prallten zwei Autos gegeneinander. Dabei wurden vier Frauen verletzt.

Mehr zum Thema:

Nissan kippt bei Unfall auf die Seite: Vier Frauen verletzt

BVG-Bus erfasst Fußgänger in Gesundbrunnen

( bee )