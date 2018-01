Baby in strömendem Regen auf Gehweg geboren

Ein Baby ist am Donnerstagabend auf dem Gehweg in Reinickendorf zur Welt gekommen (Archiv)

Berlin. Eine Frau hat in Reinickendorf direkt vor ihrer Haustür ein Kind zur Welt gebracht. Das Baby wurde am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr im strömenden Regen auf dem Gehweg im Büdnerring geboren, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Hochschwangere wollte demnach wegen ihrer einsetzenden Wehen in ein Krankenhaus gehen, kam aber nur bis vor die Haustür.

Noch vor der Feuerwehr trafen Polizisten ein. Zu diesem Zeitpunkt waren auch schon Nachbarn vor Ort und kümmerten sich um die Frau. Das Kind kam schließlich zur Welt, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Mutter und Sohn wurden zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sind sie wohlauf.

( BM )