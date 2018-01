Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Berlin. Mann droht mit Messer - SEK-Einsatz: An der Kronbergstraße in Lichtenrade ist es am frühen Mittwochabend gegen 18 Uhr zu einem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei (SEK) gekommen. Nach ersten Erkenntnissen suchten zwei Jugendliche einen Mann in seiner Wohnung auf. Der Mieter bedrohte die beiden daraufhin mit einem Messer. Die Jugendlichen flüchteten aus dem Haus und alarmierten die Polizei. Der Täter wurde festgenommen und zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen mit auf die Wache genommen.

Polizisten nehmen zwei Autoeinbrecher fest: Zwei junge Männer haben in Lichtenrade an der Albert-Hößler-Straße ein Auto aufgebrochen. Sie entwendeten dabei unter anderem ein Navigationsgerät. Eine Zeugin hatte die beiden in der Nacht zum Donnerstag beim Einschlagen der Fensterscheiben beobachtet und die Polizei gerufen. Zwei Zivilfahnder konnten kurz darauf einen 18-Jährigen und 20-Jährigen festnehmen. Die gestohlenen Gegenstände wurden auf dem Fluchtweg gefunden und anschließend dem Eigentümer des Autos übergeben.

Betrunkener Mann auf der Straße angefahren: Ein offenbar betrunkener Fußgänger ist in Friedrichshain von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge war der 43-Jährige diagonal über eine Kreuzung an der Hildegard-Jadamowitz-Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann nach dem Zusammenstoß mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der 27 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall am späten Mittwochnachmittag nicht verletzt.

Verkehrsmeldungen

U-Bahn

U5: Der Zugverkehr ist zwischen S+U Alexanderplatz und U Strausberger Platz unterbrochen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Zwischen U Strausberger Platz und U Frankfurter Tor sowie S+U Frankfurter Allee besteht jeweils ein Pendelverkehr.

Staustellen

A 10 (nördlicher Berliner Ring): In der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Mühlenbeck in Richtung Dreieck Havelland (Hamburg) aufgrund von Fällarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Tiergarten: Aufgrund einer Demons­tration kann es zwischen 13 Uhr und 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Olof-Palme-Platz, Budapester Straße, Hardenbergstraße, Steinplatz, Goethestraße, Knesebeckstraße, Ernst-Reuter-Platz und Straße des 17. Juni kommen.

Prenzlauer Berg: Aufgrund des 107. Berliner Sechstagerennens im Velodrom kann es im Bereich Landsberger Allee, Storkower und Conrad-Blenkle-Straße ab ca. 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Marzahn: Bis Mitte Februar ist auf der Allee der Kosmonauten in Richtung Landsberger Allee in Höhe Poelchau­straße nur ein Fahrstreifen frei.

Mitte: Die Wilhelmstraße ist in beiden Richtungen bis heute Abend zwischen Niederkirchnerstraße und Leipziger Straße voll gesperrt.

Wetter

Der Himmel zeigt sich wolkenverhangen, und immer mal wieder fällt Regen oder Nieselregen. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen anfangs noch frisch aus Südwest. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad.

