Messerstecherei auf U-Bahnsteig - ein Verletzter

In der U-Bahnstation Frankfurter Allee ist es am Mittwochmittag zu einem Messerangriff gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Berlin. Am U-Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain hat es am Mittwochmittag einen Messerangriff gegeben. Bei der Attacke, die gegen 12.20 Uhr auf dem U-Bahnsteig stattfand, ist eine Person verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich dabei um eine "Auseinandersetzung im Trinkermilieu" gehandelt, hieß es.

Der Überfallene kam in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen seien eher oberflächlich gewesen. Der mutmaßliche Täter konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Wir sind aktuell am U-Bhf. Frankfurter Allee im Einsatz. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde, die jetzt stationär behandelt wird. Wir haben einen Verdächtigen festgenommen. Unsere #Kripo sichert derzeit Spuren.



Der U-Bahnverkehr auf er Linie U5 war zwischenzeitlich unterbrochen. Mittlerweile läuft er mit Verspätungen wieder, teilte die BVG mit.

Update: In einer früheren Version des Artikels hieß es, das Opfer sei schwer verletzt worden, wie die Polizei zunächst mitteilte. Mittlerweile hat die Polizei ihre Angaben geändert. Die Person erlitt wohl nur oberflächliche Verletzungen.

